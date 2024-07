El Govern només podrà retenir mig any els pisos buits que no es lloguin

Govern ja ha posat negre sobre blanc el text sobre la llei òmnibus, que ja és definitiu. Així ho va presentar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat dels tres ministres amb qui, tres mesos enrere, va anunciar les mesures: Conxita Marsol, Jordi Torres i Ester Molné. “El document guarda l’essència del de l’abril, sent les dues palanques principals per fer aflorar pisos de lloguer els pisos buits i els habitatges d’ús turístic”, va indicar Espot. Un binomi en què ambdós també convergeixen en el termini per habitar-los, el qual es redueix a la meitat, passant d’un any a sis mesos –cal recordar que la vigència de les mesures de la llei és de tres anys i la cessió obligatòria, de cinc.

“El text guarda l’essència del de l’abril, sent els pisos buits i els HUT les palanques principals” Xavier Espot, Cap de Govern

En aquest sentit, es donen tres mesos als propietaris per justificar el consum zero o la manca de subministrament en els prop de 2.000 pisos que l’executiu té entre cella i cella. De fet, a aquests s’han de sumar 660 HUT, amb els quals no es fa cap excepció de zones i que, proporcionalment, desapareixeran més a les parròquies més baixes per la mesura d’eliminar aquells que estiguin en edificis en què menys d’un 30% dels allotjaments estiguin destinats a aquesta modalitat. Continuant amb els pisos buits, també es dobla el tribut pel preu del metre quadrat en els habitatges buits, el qual ascendeix fins als 100 euros per metre quadrat, i l’executiu garanteix el cobrament tot i que els arrendataris es demorin en el pagament del lloguer o no ho facin. Uns pisos buits que, en gran part, provenen de la inversió estrangera.

“Limitar l’adquisició a dos immobles és una mesura equilibrada, ja és molt restrictiva” Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge

“S’ha d’assenyalar que es fa una nova llei d’inversió estrangera en què es diferencia entre la directa i la immobiliària”, va comentar la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol. De la inversió directa destaca que les societats que tinguin més d’un 25% de capital estranger hauran de sol·licitar l’autorització prèvia, quan fins ara el llindar es marcava en el 50%, i que la inversió estrangera no generarà cap dret per a l’obtenció de la residència. Pel que fa a la immobiliària, es limiten les compres a no residents o als que faci menys de tres anys que són al Principat a únicament dos pisos, dos apartaments o dos estudis; un habitatge unifamiliar o tres places de pàrquing. “Dos immobles és una mesura equilibrada, ja és molt restrictiva”, va apuntar Marsol. A més, es prohibeixen les promocions immobiliàries a menys que es destinin a pisos de lloguer i es farà un seguiment a la inversió que situa en els sis mesos el termini per efectuar-la i en els divuit mesos per materialitzar i demostrar els progressos. “Hem intentat que els sectors se sentissin còmodes, però nosaltres no volíem renunciar a les nostres línies mestres”, va manifestar Espot, que va definir com a “difícils de conciliar” i “sovint contradictoris”. Govern confia que a inici del 2025 la llei ja estigui vigent.

HABITATGE

1 SIS MESOS PER TROBAR INQUILÍ AL PIS DE LLOGUER

Govern redueix d’un any a sis mesos el termini per trobar un inquilí als pisos cedits al mercat de lloguer abans de retornar-los a la propietat.

2 ELS ESTRANGERS NOMÉS PODRAN COMPRAR 2 PISOS

Es limiten les compres estrangeres a únicament dos pisos, dos apartaments o dos estudis; un habitatge unifamiliar o tres places de pàrquing.

3 ES DOBLA LA TAXA PEL PREU DELS PISOS BUITS

Es dobla el tribut pel preu del metre quadrat en els habitatges buits, el qual ascendeix fins als 100 euros per metre quadrat, sent abans de 50 euros.

4 MÉS RESTRICCIÓ EN EL CAPITAL DE LES SOCIETATS

Les societats que tinguin més d’un 25% de capital estranger hauran de sol·licitar l’autorització prèvia, quan fins ara el llindar es marcava en el 50%.

5 TRES MESOS PER JUSTIFICAR EL MOTIU DEL PIS BUIT

Es donen tres mesos als propietaris per justificar el consum zero o la manca de subministrament en els prop de 2.000 pisos de què l’executiu té constància.