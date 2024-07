Govern admet que recaptarà menys tributs

Una de les conseqüències directes de l’aplicació de la llei òmnibus suposarà una menor recaptació per a les arques de l’estat, uns ingressos que, en gran part, procedirien de la inversió estrangera. Així ho va reconèixer la ministra Marsol, que també com a veu dins el departament de Tributs va anunciar que s’incrementava la plusvàlua a les persones jurídiques i els residents del 15% al 20% en immobles amb una inferioritat de dos anys, amb el matís que, pel que fa als residents, a partir del desè any no tindrà cap gravamen –a partir del sisè any s’anirà reduint un 2% fins al 0%. Amb les persones jurídiques, independentment del temps, el mínim serà el 10%. A més, s’exonera de l’impost de transmissió patrimonial els residents de més de cinc anys en el primer habitatge dels immobles fins a 500.000 euros.

“No hi ha frau de llei de les empreses que faciliten evitar el dipòsit” Ester Molné, Ministra de Justícia i Interior

La llei, però, no arriba a totes les casuístiques. Pel que fa a immigració, la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, va admetre que no poden fer res per perseguir els bufets d’advocats que faciliten evitar els 50.000 euros de dipòsit per als treballadors per compte propi perquè “no hi ha frau de llei”. No obstant això, es prohibeix treballar per compte propi als titulars d’una autorització de residència i treball durant el primer any de vigència de l’autorització, per no eludir el pagament del dipòsit i, a més, també es limita que els assalariats tinguin més d’un 5% dels actius de les empreses que els han contractat. A més, es recupera el sistema de quotes per a la inversió estrangera que vingui a residir.

“Hem tractat el tema de les autocaravanes amb els comuns i el sector” Jordi Torres, Ministre de Turisme

Pel que fa al ministeri de Turisme, Jordi Torres va anunciar noves mesures que impacten de ple sobre el fenomen de les autocaravanes. Les dues mesures són la prohibició de pernoctació i acampada d’autocaravanes fora dels espais destinats a aquest efecte i la determinació dels espais habilitats per a la pernoctació de les autocaravanes per part dels comuns o dels privats. “Aquesta qüestió s’ha tractat amb tots els comuns i també amb el sector de les autocaravanes perquè tinguin aquests espais adequats”, va indicar Torres, que va apuntar que no estaran exempts del pagament de la taxa turística.