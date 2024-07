La Generalitat convida programadors culturals catalans a conèixer l'espectacle de l'ENA

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha convidat a diversos programadors culturals catalans -principalment, de l'entorn més pròxim a Andorra- a conèixer l'espectacle 'Macbeth', que els dies 28 i 29 d'agost interpretaran de forma conjunta la Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand) i la Jove Companyia Nacional de Dansa (Jodansa). L'objectiu de l'acció és estrènyer els lligams entre l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) i el Pirineu català, per establir sinergies beneficioses per ambdues parts.

La delegació va establir contacte, fa uns mesos, amb la fundació de l'ENA, per tal de cercar vies de col·laboració que vagin en aquesta línia de benefici mutu a banda i banda de la frontera. Així, la primera d'aquestes accions ha estat ajudar l'ENA a difondre a Catalunya l'espectacle conjunt que faran per primer cop la Jocand i la Jodansa, tot convidant als principals programadors culturals de la zona fronterera a assistir a la sessió del 28 d'agost al teatre de les Fontetes de la Massana. L'objectiu és donar-los a conèixer el projecte de l'ENA, per tal que el puguin tenir en compte de cara a possibles programacions culturals als seus respectius territoris.

La intenció de la delegació és que aquest sigui un primer pas per poder continuar treballant amb la fundació de l'ENA i trobar vies de col·laboració que permetin que les persones que es dediquen a les arts escèniques al Pirineu català es puguin beneficiar de la qualitat i la professionalització que ofereix l'Escena Nacional d'Andorra.