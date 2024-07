Espot culpa Montaner, Dolsa i el PS d’haver contribuït al fracàs del projecte Grifols

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les bales que en un principi va disparar Xavier Espot no duien noms, però va ser incapaç de contenir-se i a la meitat de la seva intervenció va descobrir la inscripció que duien. Les primeres paraules del cap de Govern després de la confirmació a la dissolució del projecte d’un centre d’investigació de la farmacèutica catalana Grifols a Ordino van anar directes a fer un atac sense pal·liatius a aquells responsables polítics que, a parer seu, van fer foc a discreció en contra de la iniciativa. “Hi ha hagut molt soroll mediàtic per part de la classe política, de tots aquells que ho han usat per desgastar el Govern, i això va, evidentment, per a Andorra Endavant i la senyora Carine Montaner, el senyor Dolsa, i també els seus socis circumstancials, el PS”, va manifestar Espot. Per Espot, aquest soroll ha estat un dels motius que han portat a la fallida del projecte perquè “ha desagradat molt” a Grifols, ja que el que volen és “sobretot silenci” i que no “s’utilitzi” el seu projecte en “el debat polític”. A més, va apuntar que els grups polítics que es van oposar al projecte ho van fer “sense coneixement de causa”.

“El que ha passat amb Grifols no genera una credibilitat excessiva de la plaça andorrana” Xavier Espot, Cap de Govern

Tot i això, el cap de l’executiu també va fer autocrítica pel que fa als tempos. “Potser hauríem d’haver estat més valents i haver posat més la banya i tirar milles”, va indicar el cap de Govern, que va lamentar que si haguessin “tirat pel dret” i no haguessin tingut en compte tota aquesta pressió “segurament” el projecte hauria estat en un “punt d’avançament que hauria fet que difícilment hagués tirat enrere”. Malgrat aquest pensament, el líder demòcrata també va apuntar que si hagués fet això hauria estat acusat de no escoltar prou la ciutadania. A part del soroll per part de la classe política detractora i l’assumpció de part de la culpa pels tempos, el mandatari andorrà també va situar una gran part del pes de la liquidació d’un projecte “ben travat” a les dificultats “econòmiques, financeres i de canvis i relleus” que ha patit la multinacional en aquests darrers temps.

Una de les principals preocupacions d’Espot és la imatge que deixa a Andorra a escala internacional. “No genera una credibilitat excessiva de la plaça andorrana”, va apuntar, fent una crida a dur a terme una “reflexió profunda i aprendre dels errors” perquè si es vol ser “un país creïble” i apostar per la diversificació cal “aprendre del que ha passat amb Grifols”. A més, el líder demòcrata va incidir que altres projectes que podien arribar “sota l’estela” de Grifols, com el de la Fundació Josep Carreras, són “més difícils que fa una setmana” que prosperin.

Els retrets per part d’algun sector de la ciutadania provenen de la dilació d’una notícia que s’olorava de feia temps. En aquest sentit, Govern va voler sortir al pas de les crítiques de secretisme que hi ha hagut al voltant de les negociacions i es va adduir el silenci i la discreció a l’intent de salvar el projecte des de fa un any i a la reconducció d’aquest. Tanmateix, Espot va negar que al darrere hi hagi hagut cap “interès espuri o polític”, sinó la voluntat de “treballar des de la discreció perquè fos realitat”. De fet, va reivindicar també els “esforços” que ha fet l’executiu tots aquests anys perquè el projecte de Grifols arribés a bon port. “Ens hem donat en cos i ànima al projecte”, va manifestar el mandatari andorrà, que no va passar per alt que, mentre Andorra es debatia el projecte, a Barcelona ha prosperat un de “molt similar” en una zona concorreguda de la ciutat sense aixecar pols entre la classe política local o les plataformes veïnals.

MOTIUS DEL ‘NO’

1 SOROLL ‘MEDIÀTIC’ QUE NO HA AGRADAT

“Ha desagradat molt a Grifols el soroll, ja que el que volen és sobretot silenci”, va dir Espot, afegint que no volien que s’utilitzés el seu projecte en “el debat polític”.

2 MALA GESTIÓ DELS ‘TEMPOS’ DE GOVERN

“Si haguéssim tirat pel dret sense tenir en compte la pressió, segurament el projecte hauria estat en un punt que hauria fet difícil tirar enrere”, va dir Espot.

3 DIFICULTATS “ECONÒMIQUES I FINANCERES”

Espot també va atribuir gran part del pes a la decisió a les dificultats “econòmiques, financeres i de canvis” que ha patit la multinacional en els darrers temps.