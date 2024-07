Detecten un intent d'estafa amb una web falsa de MoraBanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de MoraBanc han informat que han detectat un intent d'estafa per suplantació d'identitat amb una pàgina web que apareix patrocinada als buscadors, i que suplanta la pantalla d'accés a la banca en línia de MoraBanc. Asseguren que la pàgina és falsa i es pot detectar observant que l'URL és diferent del de MoraBanc. Es recomana no accedir a la web de MoraBanc a través d'enllaços patrocinats. L'entitat bancària ja ha activat les mesures pertinents per desactivar l'amenaça i està informant a la seva clientela per diferents canals demanant precaució.