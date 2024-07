Bonpreu retornarà el ‘tax-free’ a través de l’app Woonivers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’hipermercat Bonpreu-Esclat que obre portes demà a la Seu d’Urgell també facilitarà el retorn del tax-free als clients d’Andorra, segons van confirmar ahir des de la companyia. Ho farà a través de l’app Woonivers, dedicada a aquests serveis. Tal com van explicar, el client que vulgui reclamar l’IVA haurà primer de baixar-se l’aplicació mòbil i registrar-se escanejant el passaport, fent-se una selfie i introduint les dades que se li sol·licitin.

Un cop completat el procés i amb la compra a l’establiment feta, el tiquet s’haurà d’escanejar a l’aplicació, que generarà un QR per efectuar el tràmit duaner necessari per recuperar els diners de l’impost. A la mateixa app s’haurà de seleccionar com es vol el retorn, si és a la targeta de crèdit, en un compte PayPal o un de bancari. “En un màxim de dos dies es rebran els diners abonats”, van precisar des de l’empresa, que s’afegeix a les grans superfícies del poble amb la mesura per atreure clients del Principat.