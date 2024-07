Baró acusa Espot de manca de transparència amb Grifols

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

El PS ha respost aquest matí a l'assenyalament públic del cap de Govern, Xavier Espot, al partit com a responsable en part de la fallida del projecte Grifols. De veu del seu president, Pere Baró ha defensat la posició de la seva formació i ha al·legat que "el problema ha estat la manca de transparència en la informació que han donat", asseverant que "si hem hagut de fer soroll ha estat per la manca de transparència de l'executiu". En aquest sentit, Baró ha explicat que "el més greu és que Govern ens ha omès la veritat perquè el cap sabia des de gener que el projecte no tirava endavant" i que en un altre país l'oposició estaria demanant "dimissions". Per aquest motiu, el president socialdemòcrata comenta que com a oposició responsable no ho han fet i que en la votació es van abstenir per la forma, i no pel rerefons.

La intenció del PS, és, tal com explica Baró, "ajudar en un projecte que en un principi no és de Grifols, sinó que és la diversificació del país" i, de fet, demanen una llei marc per treballar aquesta diversificació econòmica. A més, el socialdemòcrata demana la compareixença del líder demòcrata en la comissió legislativa d'economia perquè expliqui "què passa" amb el milió d'euros invertits en el terreny més enllà dels 200.000 euros d'inversió inicial que la ministra Marsol ja va anunciar que l'estat recuperaria.