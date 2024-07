L'app mobilitat avisarà als conductors quan passin al costat d'un ciclista

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En la presentació de la campanya Andorra Territori Ciclista s'ha exposat les millores de l'app mobilitat que avisarà al conductor quan passi a prop d'un ciclista. Per poder portar a terme aquestes millores l'app Mobilitat comptarà amb les dades de l'aplicació Beloo, utilitzada pels ciclistes. Les dades que rebrà Mobilitat seran anònimes i cedides de forma explicita pel ciclista que utilitzi l’aplicació. El conveni no suposa cap cost econòmic per al Govern i la durada inicial prevista és d’un any.

En la jornada ha participat el secretari d'estat de transició energètica, David Forné, qui ha expressat que les millores de l'aplicació "ajudarà a prendre mesures de seguretat".

Pel bon funcionament de les aplicacions els ciclistes han de tenir descarregada l'app Beloo, mentre que el conductor només ha de tenir descarregada l'app mobilitat. Aquesta última avisarà al conductor quan s'apropi als ciclistes, intentant millorar d'aquesta manera la seguretat a les carreteres.