El fet que el projecte Grífols no es faci, "per Andorra Endavant és una excel·lent notícia tenint en compte que el pacte de socis firmat era inacceptable". El partit de Carine Montaner va apuntar en un comunicat que "hi havia moltes coses que trontollaven en aquest contracte firmat entre Govern i Grifols sobretot en la part confidencial en anglès. Aquests punts que no quadraven a Andorra Endavant van ser els motius pels quals van portar a la Batllia la petició de nul·litat del pacte de socis.

Montaner va afegir que "fa gràcia que Govern demani autocrítica als opositors del projecte quan són ells que han firmat un contracte amb moltes irregularitats amb el regal d'un terreny pla amb poca excavació a fer durant 25 anys valorat a més de 14 milions d'euros i 200.000 € cada any durant 25 anys". A més de les irregularitats contractuals, segueix el comunicat, era un projecte "ple de contradiccions" tenint en compte la reunió del juny del 2021 organitzada pel govern i el CEO de Grifols. A aquesta reunió Andorra Endavant remarca que el ministre Martinez Benazet deia que es faria "experiment in vitro només i 5 minuts després el CEO de Grifols deia In vivo. Qui creure?", es va preguntar Montaner.

Ara que el projecte Grifols no es farà, des d'AE han demanat al Govern que recuperi el terreny per fer projectes publico-privats d'allotjaments a preu assequible i una residència multiservei per la gent gran, projectes per donar qualitat de vida als ciutadans a un preu raonable. Tenint en compte el desviament pressupostari dels pisos a preu assequible que està fent Govern, demanem des d'AE racionalització de la despesa pública pels projectes en curs i pels futurs projectes, fer pisos a preu assequible sí, "però no a preu d'or".