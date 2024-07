Es limita la inversió estrangera a dos immobles com a màxim

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha presentat aquest matí el text definitiu de la llei òmnibus, el qual entrarà durant la setmana a tràmit parlamentari i sobre el qual es confia que estigui en vigor a principis de l'any vinent. És un text que matisa algunes mesures dels diferents ministeris implicats, com és en el cas de la inversió estrangera, en què es diferencia la inversió immobiliària i la directa. Pel que fa al primer apartat, es limiten la xifra d'habitatges que es poden adquirir, sent de dos pisos, dos apartaments o dos estudis; un habitatge unifamiliar o tres places de pàrquing. A més, es prohibeixen les promocions immobiliàries a menys que aquestes es destinin a pisos de lloguer. "Farem un seguiment de la inversió", ha explicat la ministra d'habitatge Conxita Marsol, que situa en els sis mesos el temrini per efectuar la inversió i els divuit mesos per materialitzar i demostrar els progressos. Quant al segon apartat, la inversió directa, les societats que tinguin més d'un 25% de capital estranger hauran de sol·licitar l'autorització prèvia, quan fins ara el llindar es marcava en el 50%.

"El document guarda l'essència del de l'abril, sent les dues palanques principals els habitatges d'ús turístic i els pisos buits", ha comentat el cap de Govern, Xavier Espot, en la roda de premsa d'aquest matí que ha encapçalat al costat de la ministra Marsol, el ministre Torres i la ministra Molné – titulars tots de carteres que es veuen implicades de prop en la nova llei transversal. Respecte els pisos buits, Govern els situa entorn als 1.900 i 2.000 i ha avançat que es redueixen els terminis per retornar aquesta als propietaris en cas que no siguin lllogats i passen d'un any a sis mesos, tal com es farà també amb els habitatges d'ús turístic (HUT) – cal recordar que la vigència de les mesures de la llei és de tres anys i la cessió obligatòria, de cinc. També es dobla el tribut pel preu del metre quadrat en els habitatges buits, el qual ascendeix fins als 100 euros per metre quadrat i l'executiu garanteix el cobrament tot i que els arrendataris es demorin en el pagament del lloguer o no ho facin. En l'aspecte que afecta als HUT's, Torres ha indicat que no es fa cap excepció de zones i que proporcionalment desapareixaran més en les parròquies més baixes per la mesura d'eliminar aquells que estiguin en edificis en què menys d'un 30% dels allotjaments estiguin destinats a aquesta modalitat.