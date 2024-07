Les Torres Zenit i Arbres del Tarter són els llocs més cars per viure

Les torres del Clot d’Emprivat, a Escaldes-Engordany, i el complex residencial Arbres del Tarter són les promocions d’obra nova amb el preu per metre quadrat més alt del Principat. Segons es desprèn de l’informe de monitorització del mercat immobiliari del mes de juny de RID Analytics –empresa russa especialitzada en estudis de mercat amb contactes a Andorra–, a què el Diari ha tingut accés, el preu mitjà per metre quadrat més alt és dels apartaments de les Torres Zenit (11.332 euros), seguits del bloc d’apartaments Arbres del Tarter (11.211 euros).

Les Torres Zenit disposen de 51 habitatges d’entre 75 i 328 metres quadrats i amb terrasses de fins a 200 metres quadrats. Segons el web de la promoció, l’únic pis que encara no s’ha venut és un dúplex de quatre habitacions i 170 metres quadrats de superfície que s’anuncia per 2.129.000 euros.

La promoció de luxe del Tarter, actualment en construcció, està situada a tocar de les pistes d’esquí de Grandvalira. Ofereix 51 apartaments d’una, dues o tres habitacions i de 53 a 165 metres quadrats per preus que oscil·len entre 398.730 i 1.647.536 euros, en funció de les característiques de l’immoble. Tots els inquilins tenen dret a accedir a la piscina i l’spa comunitaris, i també disposen de plaça d’aparcament. La previsió és que els treballs estiguin acabats el desembre d’aquest any.

EL CLOT D’EMPRIVAT

El rànquing de les deu promocions amb el preu per metre quadrat més alt el completen, per ordre decreixent, la Pleta Els Vilars (9.816 euros), les Terrasses d’Emprivat (9.340), el bloc Emprivat Luxury (9.274), la Torre (9.105), els apartaments Els Vilars (8.682), l’Ordino Residential Mountain Resort (8.503), El Falgueró Valley View (8.029) i l’edifici Urban (7.961). Totes les promocions tret dels Arbres del Tarter i l’Ordino Residential Mountain Resort estan situades a Escaldes-Engordany. D’aquestes, la majoria s’ubiquen al Clot d’Emprivat, on les torres han transformat la fesomia urbana de la parròquia i de la vall central.

Cap dels projectes analitzats per RID Analytics tenen un preu mitjà per metre quadrat inferior a 3.000 euros. Només n’hi ha cinc que no superen els 4.000 euros. Són la promoció Terres de Nicolau (3.348 euros), a Ordino; Terrasses d’Escàs (3.353), a la Massana; La Barta/Gemels II (3.610), a Encamp, El Nou Encamp (3.845) i Residencials Boscos (3.990), a Sant Julià de Lòria.

Escaldes-Engordany és la parròquia on la mitjana dels preus per metre quadrat dels edificis nous és més alta. Concretament, se situa en 7.575 euros. En segon lloc hi ha Ordino (6.815), seguida de Canillo (6.281), Andorra la Vella (5.519), Sant Julià de Lòria (4.946), la Massana (4.711) i Encamp (4.498). La mitjana del país és de 5.916 euros. L’agost de l’any passat era de 5.500 euros. Per tant, pot afirmar-se que en 10 mesos ha experimentat un increment del 7,56%.

Pel que fa a la tipologia d’habitatge de l’obra nova, la majoria (65%) són blocs d’apartaments. Dels 65 projectes d’habitatge de nova construcció, 42 són apartaments i, la resta, 23, cases, incloent-hi els dúplexs i les cases adossades. La parròquia on hi ha més obra nova és, de nou, Escaldes-Engordany, seguida de Canillo, la Massana, Ordino, Encamp, i Sant Julià de Lòria, i Andorra la Vella.

L’INFORME

1 PREUS QUE SUPEREN ELS 11.000 EUROS

Les promocions d’obra nova amb el preu més alt per metre quadrat superen els 11.000 euros. El de les Torres Zenit és d’11.332 euros.

2 INCREMENT DEL 7,56% EN MENYS D’UN ANY

L’agost de l’any passat la mitjana del preu per metre quadrat era de 5.500 euros. Ara és de 5.916 euros. En 10 mesos s’ha incrementat el 7,56%.

3 LA MAJORIA DE L’OBRA NOVA, APARTAMENTS

Pel que fa a la tipologia dels habitatges, la majoria, el 65%, són blocs d’apartaments. La parròquia on hi ha més obra nova és Escaldes-Engordany.