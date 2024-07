Les exportacions augmenten un 15,6% a l'abril

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els preus de les importacions, en termes generals, i en el mes d'abril del 2024 en particular, han experimentat una variació negativa de 0,1% en relació amb l'any anterior segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. Si es comparen amb el mes anterior, els preus de les importacions decreixen un 4,3%. En el mateix període els preus de les exportacions han incrementat un 15,6% en relació amb l'any anterior. En comparació amb el mes de març, els preus de les exportacions experimenten un ascens del 8,1%.

En termes interanuals i segons els grups d'utilització, els preus dels béns de consum creixen un 0,4%, els de béns intermedis ascendeixen un 2,8% i els de béns de capital experimenten una variació negativa de 18,8%. Si s'agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en importacions, es destaca que la majoria de grups tenen variacions interanuals positives. En especial els preus del grup: 'Olis, greixos i ceres d'origen animal i vegetal' (creixement de l'11,1%), el grup 'Combustibles, lubricants minerals i productes similars' (increment del 9,6%), i finalment el grup 'Maquinària i equips de transport' (increment del 5,7%), respecte al mateix mes de l'any anterior. En canvi, els preus dels grups 'Begudes i tabac' cauen un decreixement del 18,2% i els del grup de 'Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria' decreixen un 8,0% respecte a l'abril de l'any passat.

En el conjunt de zones geogràfiques, a l'abril del 2024 en comparació al mateix mes de l'any anterior, el preu de les mercaderies amb origen des de França incrementa un 4,7%, els provinents de la 'Resta del món' tenen un creixement interanual del 0,3%, els preus dels productes originaris 'Resta UE + Gran Bretanya' decreixen un 4,5% i per últim els preus dels productes provinents d'Espanya descendeixen un 2,5%

L'Índex de Valor unitari de Comerç Exterior (en endavant, IVU) és una estadística basada en el registre administratiu de Duana, on es registra la informació detallada del valor i del pes (en aquest cas, quilogram) dels béns intercanviats en cada operació comercial. Per consegüent el valor unitari d'una mercaderia, que s'obté dividint el valor entre la quantitat, es pot considerar com una aproximació del preu al qual la mercaderia ha sigut intercanviada. Per aquest motiu els IVU són útils com indicadors de l'evolució de dits preus. No obstant això, cal destacar, que els IVU no són índexs de preus de forma estricta, ja que els seus canvis poden estar associats tant als canvis de preus com de volum, així com canvis en les especificacions dels productes.