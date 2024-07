LaLiga vol evitar la destrucció de proves de la pirateria

LaLiga ha presentat una querella detallada en la qual exposa la problemàtica i els passos que cal seguir per aturar les emissions il·legals dels seus partits en establiments públics d’Andorra. La querella, que va avançar el Diari, es basa en el Reial decret llei espanyol que atorga a LaLiga l’exclusivitat en la comercialització conjunta dels drets audiovisuals del Campionat Nacional de Lliga de Primera i Segona Divisió. A més, té registrades aquestes obres i gravacions davant l’Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA), tant a Espanya com a la resta del món, cosa que, segons entén, reforça la seva legitimitat per actuar en defensa dels seus drets. Aquesta argumentació forma part de la querella per la via penal que va presentar l’advocat de l’organització espanyola, que ha iniciat accions contra la pirateria dels partits en establiments de restauració.

El lletrat que ha presentat la querella, que afecta 25 establiments, recorda que a Andorra la Llei sobre drets d’autor i drets veïns estableix que el productor d’una obra audiovisual és el titular original dels drets econòmics, la qual cosa atorga a LaLiga l’autoritat per emprendre accions legals contra les emissions no autoritzades. Un dels aspectes més crítics destacats en la querella és la necessitat d’intervenir els locals infractors i confiscar els aparells utilitzats per emetre els partits de forma no autoritzada. LaLiga subratlla la importància de coordinar aquestes accions per evitar que els establiments es desfacin dels dispositius abans que es pugui dur a terme una intervenció efectiva. Actualment, hi ha 25 procediments penals en curs contra diversos establiments al Principat.

La investigació de LaLiga ha identificat nombrosos establiments d’hostaleria a Andorra que emeten partits sense la corresponent llicència. Aquests establiments utilitzen diverses tecnologies, com descodificadors il·legals i aplicacions amb llistes M3U per accedir als partits de forma il·lícita. Les inspeccions realitzades per LaLiga Servicios Digitales, filial encarregada d’auditar aquests locals, han evidenciat la manca de logotips acreditatius que certifiquin l’emissió legal dels partits.

LaLiga ha encarregat un informe pericial per quantificar el perjudici econòmic causat per aquestes emissions il·legals. S’estima que cada establiment públic que emet els partits sense autorització suposa un lucre cessant de 255 euros al mes i un dany emergent de 194 euros. A més, la competència deslleial afecta directament els establiments que sí que compleixen amb la normativa i crea “una disparitat injusta al mercat”. Per garantir una actuació efectiva i impedir que els infractors continuïn les seves activitats il·legals, LaLiga ha sol·licitat una sèrie de diligències específiques, com inspeccions sorpresa als establiments sospitosos per evitar que puguin destruir proves o desfer-se dels equips abans de la intervenció.

En aquest sentit, sol·licita la confiscació immediata dels equips utilitzats per emetre il·legalment els partits de LaLiga, incloent-hi descodificadors il·legals, ordinadors, aplicacions i qualsevol altre dispositiu que permeti l’accés no autoritzat. Durant les inspeccions, proposa la presència de tècnics especialitzats que puguin identificar i certificar l’ús de tecnologia pirata, així com la imposició d’ordres de cessament immediat de qualsevol emissió no autoritzada de continguts de LaLiga.

L’entitat que representa els clubs vol identificar els propietaris i gestors dels establiments infractors per poder emprendre accions legals individuals i demana la col·laboració d’Andorra Telecom per obtenir un recompte i verificació dels establiments que tenen una llicència legal per emetre els partits, i així poder comparar-ho amb els que no estan registrats.

La querella conclou sol·licitant la intervenció dels locals per determinar la via del frau i confiscar els instruments del delicte. LaLiga insta la Batllia a actuar de manera ràpida i coordinada per evitar la destrucció de proves i assegurar la correcta explotació dels seus drets audiovisuals. La querella, segons s’explica al document, no sols busca protegir els interessos econòmics de LaLiga, sinó també salvaguardar el valor futur de les seves competicions i garantir un entorn competitiu just per a tots els establiments públics.