El BOPA va publicar un concurs per a la contractació d’una empresa per gestionar el suport tècnic i logístic als prestadors sanitaris. Les ofertes interessades s’han de presentar a la plataforma de contractació del sector públic, a través del portal web, i la data límit per fer-ho és el 31 d’agost.