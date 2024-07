El caçador que refusi fer la prova d’alcohol o de tòxics s’enfronta a una pena de presó

La modificació del Codi Penal que implica la nova llei de caça –ja a tràmit parlamentari– per castigar la persona que practiqui l’activitat cinegètica èbria o drogada recull també les conseqüències del refús a sotmetre’s a la prova després de recollir les consideracions que la fiscalia va fer al respecte, segons es desprèn de la documentació recollida al butlletí del Consell General. És una pena molt similar a la del caçador que doni positiu en el control de tòxics o en el d’alcoholèmia, amb un topall que s’ha fixat en els 0,5 grams per litre de sang.

Així, el test positiu suposarà pena de presó de fins a un any o d’arrest, la privació del permís d’arma o prohibició d’utilitzar armes de fins a tres anys i una multa que pot anar des de 300 fins a 3.000 euros. Rebutjar sotmetre’s a la prova –que la policia podrà fer després d’un accident de caça, si els banders perceben que el caçador actua sota els efectes d’estupefaents o en campanyes específiques validades pels ministeris competents– implicarà també pena de presó fins a un any o d’arrest, la privació del permís d’arma fins a tres anys, i una multa que en la banda baixa serà de 600 euros i que podrà arribar fins a 3.000.

El projecte de llei també recull que, com en el cas dels conductors, si la persona es mostra disconforme amb el resultat obtingut mitjançant els aparells de mesura que usa la policia o no accepta ser sotmesa a aquesta prova en concret, té dret a sol·licitar que se li efectuï una analítica de sang en un centre sanitari autoritzat. Si l’analítica resulta positiva, precisa el text, les despeses les haurà d’assumir el caçador.

LES SANCIONS

Una altra de les novetats significatives del projecte de llei és la revisió a l’alça de l’import de les sancions. Les considerades lleus, que amb la llei actual suposen una multa de 30 euros, passaran a costar-ne 100 a l’infractor. I les que ara impliquen 150 euros, en suposaran 200. El que sí que s’elimina d’aquesta categoria és la suspensió de la llicència de caça durant un període d’un any. Les greus, que ara comporten sancions d’entre 300 i 1.500 euros, i la suspensió de la llicència durant un an, passen a tenir associades multes de 500 euros a 1.500 euros i la pèrdua de la llicència durant un any. El canvi significatiu es produeix en les molt greus, ara amb multes d’entre 2.000 i 3.000 euros i el vet a caçar durant tres anys. Si el projecte de llei s’aprova tal com està, seran entre 2.000 i 4.000 euros de sanció econòmica i entre 3 i 4 anys la pèrdua de la llicència. Cal recordar que el caçador autor d’una falta molt greu haurà de tornar a sotmetre’s a l’examen en el cas de voler recuperar el permís. No serà així en les faltes greus, ja que la llicència queda únicament suspesa pel temps que determini la resolució de l’expedient.

L’adult que acompanyi un menor caçador (es manté l’edat de permetre l’activitat als 16 anys) que cometi una infracció també rebrà una sanció. Si es tracta d’una de lleu, la multa serà de 100 euros; si és greu, s’eleva a 500 i a la suspensió del permís de caça durant un any. Si el menor és autor d’una falta molt greu, es multarà l’acompanyant amb 2.000 euros i quedarà inhabilitat per a l’exercici de la caça durant un termini de tres anys.