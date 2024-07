Bonell sosté que l’acord d’associació no afectarà l’aplicació de la llei de la llengua

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha dit aquest matí que la Llei de la Llengua pròpia i oficial no es veurà afectada en un hipotètic cas d’aplicació de l’acord d’associació, si és que aquest entra en vigor després del referèndum previst per a l’any vinent. Sobre una possible interferència de l’acord sobre la llei, Bonell ha manifestat: “Ens haurem d’adaptar, però això ja ho sabíem. De fet, quan vam acceptar l’esmena per ampliar els requisits que es demanaven en un determinat permís i vam ampliar-los a tots els permisos de residència, érem conscients que aquestes demandes no entraran en vigor fins al 2029. Sabíem, doncs, prèviament, que se celebraria un referèndum i ens hauríem d’adaptar als permisos de residència que impliqui l’acord d’associació si la votació és superada. Recordem que l’acord contempla tres tipus de residència. El que farem és adaptar els requisits a aquests permisos”.

Des del ministeri —sosté Bonell— ja es va demanar que el termini d’exigència dels requisits fos suficientment ampli des de l’aprovació de la llei (cinc anys) perquè “l’acord d’associació s’hauria de sotmetre a votació i volíem saber si caldria fer aquestes modificacions”. “Per tota la resta no hi ha cap problema”, ha reblat Bonell, que també ha recordat que la feina d’aplicació de la llei s’haurà de fer “amb la corresponsabilitat dels comuns i altres organismes”.

La ministra de Cultura ha participat aquest matí en la rebuda dels alumnes de llengua catalana que el comú d’Escaldes-Engordany acull durant aquesta setmana per poder conèixer la cultura andorrana i saber quina és la situació del català al Principat. Bonell i la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, han rebut una trentena d’alumnes provinents de diferents països: Itàlia, República Txeca, Rússia, Canadà, Mèxic o els Estats Units.