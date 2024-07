Arrestat per portar cocaïna a sobre quan va anar a denunciar una baralla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els darrers dies s’ha detingut un home, de 37 anys, en possessió de 0,37 grams també de cocaïna. Aquest, segons informa el cos, es va presentar divendres a la tarda al despatx central de policia per posar una denúncia per una baralla que havia tingut una estona abans amb un altre home per un deute de 50 euros. Durant la conversa amb els agents es va desprendre que el deute podia tenir a veure amb productes estupefaents i, en ser conegut pel cos per diversos fets relacionats amb drogues, se li va efectuar un escorcoll i se’l va trobar en possessió de cocaïna.

A Sant Julià de Lòria es va detenir un jove de 22 anys amb 0,3 grams de cocaïna