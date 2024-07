Retencions del migdia al vespre a la C-14 arran de l’accident d’un camió

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un camió amb matrícula espanyola va bolcar ahir a la tarda a la C-14, a l’altura de Fígols i Alinyà. L’accident va tenir lloc cap a les 12 del migdia entre els punts quilomètrics 165 i 166. En el sinistre només va estar implicat aquest vehicle, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

L’accident va obligar a tallar la circulació en sentit nord durant un parell d’hores i, per tant, va afectar els vehicles que es dirigien cap a Andorra. Al cap d’una estona, va donar-se pas alternatiu. Tot i això, hi va haver retencions importants i hi va haver trànsit lent a la zona fins ben entrat el vespre.