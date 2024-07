Redescobrint els refugis

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest estiu es presenta com un moment de redescobriment per a molts amants de la natura que busquen fugir de les gentades i de la calor. Alhora, és també un moment crucial per als refugis de muntanya guardats, els quals ja han notat l’increment de visitants a les muntanyes del Principat. Els excursionistes catalans i espanyols han demostrat una clara preferència per Andorra en el moment d’elegir les seves vacances a la natura, i els refugis guardats del país han registrat altes taxes d’ocupació. Els amants de la natura han mostrat un interès que va en augment per les experiències sostenibles i autèntiques. Aquest fet ha impulsat la popularitat dels refugis guardats, on, per un preu simbòlic, pots menjar i passar la nit. Parlant amb en Roger, el guarda major del refugi de Juclar, assegura que els 45 llits que té disponibles al refugi, situat a 2.300 metres d’altitud, estan plens gairebé cada dia. “La gent puja fins aquí a la recerca d’experiències diferents, i són sobretot pescadors i excursionistes de l’alta ruta pirenaica”.