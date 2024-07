Prop de 900 multes per excés de velocitat a Catalunya entre els mesos de gener i juliol

Els mossos d'esquadra han interposat 896 multes per excés de velocitat a les vies catalanes a conductors amb matrícula andorrana entre els mesos de gener i mitjans de juliol. Així es desprèn de les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), en les quals s'especifica que durant els primers sis mesos i mig de l'any han obert 1.084 expedients sancionadors a vehicles matriculats al Principat per diverses infraccions del codi de circulació de Catalunya.

La majoria de les multes, tal com s'ha esmentat, corresponen a infraccions relacionades amb superar el límit màxim de velocitat permès. Tot i això, també s'han imposat sancions per incompliments a la normativa general (55); no senyalitzar les maniobres (46); conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues (25); no dur correctament el cinturó, el casc o altres elements de seguretat (17); i no portar la documentació del vehicle (17), entre altres.

Cal recordar que en el mateix termini del 2023, els mossos d'esquadra van imposar un total 756 sancions a conductors residents per no respectar les normes de circulació del territori veí del sud. Així doncs, la majoria d'expedients es van obrir per superar el límit de velocitat de la via amb 581 multes. Les sancions per no senyalitzar maniobres o per incomplir la normativa general també es trobaven entre les més imposades.

Entrant al detall de les dades facilitades per l'SCT relatives a la C-14, es destaca que entre el gener i mitjans de juliol s'han obert un total de 385 expedients sancionadors a conductors andorrans, dels quals novament la gran majoria fan referència a excessos de velocitat (332). En el mateix termini del 2023, la xifra va ser notablement més baixa, notificant 135 expedients totals, 92 dels quals per velocitat.

Pel que fa als imports de les sancions, el Servei Català de Trànsit detalla que el conjunt de multes imposades a vehicles andorrans des de principis d'any i fins al 22 de juliol han sumat un valor de 189.860 euros, dels quals, a hores d'ara, només s'han satisfet 76.530 euros. Durant el 2023 els imports van arribar als 146.340 euros totals i se'n van pagar 61.230.