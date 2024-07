La premsa israeliana es fixa en la vida dels jueus a Andorra

El Jerusalem Post i The Times of Israel, dos dels mitjans en llengua anglesa més llegits a Israel, s’han fet ressò aquesta setmana d’un reportatge sobre la comunitat jueva andorrana publicat pel Comitè Central Israelita de l’Uruguai. L’article qualifica el Principat “d’oasi” en què els jueus viuen en pau i prosperitat i les manifestacions contra Israel “són desconegudes”.

Tot i aquest relat idíl·lic, el punt negre que destaca el reportatge és que la comunitat jueva andorrana, formada per una setantena de persones, no pot consagrar per llei el “centre cultural subterrani” on es reuneix i, per tant, tècnicament no pot considerar-se una sinagoga. L’Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra va néixer el 1998.

L’autor de l’article parla amb diversos membres de la comunitat. Mercedes Abitbol, treballadora de MoraBanc, assegura que no només no oculta que és jueva, sinó que se’n sent orgullosa. També recull, entre d’altres, el testimoni d’Isaac Benchluch, director de l’escola andorrana de Sant Julià de Lòria, i destaca que el seu germà Salomó és el primer conseller general jueu de la història.

Una curiositat que ressalta l’articulista és l’origen de la majoria de membres de la comunitat jueva andorrana: la ciutat de Larraix, situada a la costa atlàntica del Marroc, a uns 60 quilòmetres de Tànger.