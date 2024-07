La pandèmia incrementa encara més la necessitat de l'ús de les tecnologies digitals

En els últims anys les tecnologies digitals han entrat en contacte amb molts àmbits de la vida de les persones i afecten cada vegada més la manera com interactuen amb el món. La pandèmia de la Covid-19 ha incrementat encara més la necessitat i l'ús de les tecnologies digitals -especialment internet- per treballar, aprendre, entretenir-se, socialitzar, fer compres i accedir a serveis públics com els sanitaris. Per aquest motiu, la comissió europea ha realitzat un estudi especial per a l'Eurobaròmetre enfocat a la dècada digital.

Segons es desprèn del treball, aproximadament set de cada deu europeus (73%) consideren que la digitalització dels serveis públics i privats quotidians està fent la seva vida més fàcil, incloent-hi un 19% que diu que està fent la seva vida "molt més fàcil" i un 54% que assegura que la fa "més fàcil".

Vida quotidiana

Les tecnologies digitals evolucionen ràpidament i les persones tindran accés a moltes de noves en els pròxims anys. Als enquestats se'ls va preguntar com d'importants pensen que seran les tecnologies digitals en una sèrie d'àrees de la vida diària per al 2030. En aquest sentit, s'ha produït un augment en la importància percebuda de tots aquests àmbits des de l'enquesta del 2023. En tota la UE, més de vuit de cada deu enquestats (83%, +1 punt percentual des del 2023) pensen que les tecnologies digitals seran importants en la seva vida diària per al 2030 per connectar amb persones, amics i familiars en línia.

Aquesta enquesta ha demostrat la importància creixent de les tecnologies digitals en la vida quotidiana. Hi ha hagut un augment de la importància percebuda de les tecnologies digitals des de l'enquesta del 2023. Quan se'ls pregunta com d'importants seran les tecnologies digitals en una sèrie d'àrees de la seva vida diària per al 2030, els majors increments es veuen en la importància esperada d'ajudar a lluitar contra el canvi climàtic, involucrar-se en la vida democràtica i treballar remotament. En l'enquesta d'enguany, els enquestats són més propensos a dir que les tecnologies digitals seran importants per connectar amb persones, amics i familiars en línia, per accedir als serveis públics en línia, i per accedir o rebre serveis sanitaris.

A l'hora de descriure la importància de les tecnologies digitals en diferents àmbits a vista de l'any 2030, el percentatge d'enquestats que prediuen que les tecnologies digitals seran importants per al teletreball ha incrementat en sis punts percentuals (69%, +6 pp) amb un augment notable del nombre de persones que mencionen que serà força rellevant (35%, +5 pp). Més enquestats diuen ara que les tecnologies digitals seran importants a l'hora d'ajudar a combatre el canvi climàtic (74%, +8 pp). Un percentatge més alt de ciutadans també esmenten que les tecnologies digitals seran importants per participar en la vida democràtica (74%).

Problemes d'internet i impacte en els ciutadans

Finalment, del document es desprèn que el mal ús de les dades personals (46%), les notícies falses i la desinformació (45%) són algunes de les qüestions que tenen un major impacte personal en els usuaris.

Més d'un de cada cinc enquestats, a més, també va esmentar la insuficient protecció dels menors (33%), els venedors en línia no de confiança (27%) i els discursos d'odi (22%) com a temes que tenen un impacte personal.