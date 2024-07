L'esports City Fest vem 2.000 entrades

La 2a edició de l’eSports City Fest Andorra, que té lloc aquest cap de setmana, ha venut més de 2.000 entrades i rebrà participants de més de deu països diferents. La cita dels esports electrònics de caràcter mundial és un èxit en la primera edició en què se celebren dues competicions de jocs molt emblemàtics dels darrers anys: Brawl Stars i Geoguessr. “S’ha afegit una dimensió que l’any passat no teníem, que és portar jugadors i equips professionals de tot el món, i el més important, que es retransmet en directe en diversos idiomes”, va destacar el director d’Encom, Arturo Castelló.

“Quan Andorra Business va venir a presentar el projecte, no vam dubtar” Sergi González, Cònsol major d’Andorra la Vella



Després d’una primera convenció el 2023, que va servir per analitzar i conèixer el mercat andorrà dels eSports, Andorra Business, Encom i el comú d’Andorra la Vella han pogut celebrar amb èxit una nova entrega d’aquesta reunió d’entreteniment digital. “És tota una cultura, després de la primera edició, hem introduït més elements”, va declarar Castelló, que, a banda de les competicions, també inclouen la desfilada de cosplay. “Quan Andorra Business va venir a presentar el projecte, no vam dubtar. Vam veure-hi el potencial i vam posar el Centre de Congressos a disposició d’un esdeveniment que faria comunitat, a més d’atraure turisme”, va revelar, per la seva part, el cònsol major del comú d’Andorra la Vella, Sergi González.

“[...] també hem vist un públic molt variat i molt familiar” Judith Hidalgo, Directora d’Andorra Business

La internacionalització de la cita ha provocat que molts turistes hagin decidit visitar el país amb el principal focus en l’acte. “No només l’hem posicionat en l’àmbit internacional gràcies a les competicions que hi ha a Andorra, sinó que també hem vist un públic molt variat i molt familiar”, va recalcar la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. Encara que és d’hora per confirmar una tercera edició, Hidalgo va declarar que la voluntat és “estar al dia i molt connectats del que passa al sector” a causa de la seva constant evolució.

Competició de ‘Mario Kart’ a l’eSports City Fest Andorra.ANA

Dividit en tres espais, l’eSports City Fest Andorra ha comptat amb competicions semiprofessionals de carreres de Fórmula 1 i altres de més populars de jocs com Tetris, League of Legends, Valorant o Mario Kart. A més, a la zona de competicions, que donaran el tret de sortida a partir de les quatre de la tarda, es podrà gaudir de diversos guanyadors mundials i continentals de Brawl Stars i Geoguessr. A la plaça del Poble, s’han habilitat pistes de bàsquet i futbol per fomentar l’exercici físic.

Un dels pilars d’aquest esdeveniment és el foment dels valors positius i de consum saludable que volen proporcionar tant a joves com a les famílies. En declaracions a la premsa, el director d’Encom va assenyalar que a l’eSports City Fest s’aporten continguts d’igualtat de gènere, de salut i d’estils de vida actius.

Durant la jornada de dissabte, González, acompanyat del conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i d’Habitatge, Marc Torrent, van poder fer una visita guiada pels diferents sectors de la zona d’exhibició i la competició. A més, van gaudir d’experiències inoblidables, com poder disputar una partida de Chillax Points, un joc en què el jugador s’ha de relaxar i concentrar per poder guanyar el rival, o gaudir de la parròquia en realitat virtual.

eSports City Fest Andorra és l’esdeveniment més gran d’esports i entreteniment digital a Andorra. Organitzat per Encom i Andorra Business, ha comptat amb la col·laboració del comú Andorra la Vella, Assegur i Andorra Turisme. Dins d’aquest impressionant festival, l’eSports City League brilla com la primera lliga amateur d’eSports entre ciutats de la península Ibèrica. Aquesta competició col·loca els aficionats als videojocs al centre, i els permet participar en tornejos dels seus jocs preferits i connectar amb altres entusiastes de la seva ciutat.