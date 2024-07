El canvi climàtic amenaça d’empobrir Andorra un 14%

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La crisi climàtica no només amenaça els ecosistemes i la forma de vida de moltes espècies, inclosa la humana, sinó que també pot afectar, amb una incidència directa, l’economia en aspectes tan rellevants per al creixement econòmic com la productivitat laboral, les infraestructures i el rendiment agrícola. L’impacte de les altes temperatures, l’accentuació de les sequeres i l’auge dels extrems climàtics amenaça d’empobrir Andorra un 14% per al 2050, segons un estudi de la revista Nature publicat a l’abril. Si es destrien les pèrdues per parròquies, en totes la debilitació econòmica a 25 anys vista és d’un 14% a excepció de la Massana i Sant Julià de Lòria, on creixeria un punt més.