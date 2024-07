Villas es converteix en la nova presidenta de Càritas

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Càritas Andorrana ha renovat la presidència amb el nomenament d’Anna M. Villas, que pren el relleu d’Amadeu Rocamora. Així es va decidir aquest dijous en un esdeveniment que va tenir lloc a l’església de Santa Maria del Fener, en el qual també es va acordar el nomenament de mossèn Pepe Chisvert com a nou consiliari-delegat. La presa de possessió va tenir lloc davant la comissió permanent de Càritas Andorrana, presidida per l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Durant el seu parlament, Vives va voler agrair i destacar el treball fet per l’anterior president de Càritas Andorrana, que esgotava els seus vuit anys de servei, i també va destacar la feina del consiliari anterior, mossèn Ramon Sàrries, que durant 21 anys ha acompanyat pastoralment el treball de Càritas. L’entitat ajuda i acompanya les persones que es troben en situacions complexes.