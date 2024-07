L’eSports City Fest omple el centre d’Andorra de jocs electrònics

Andorra la Vella ha estat l’escenari a la segona edició de l’eSports City Fest, el festival de jocs electrònics, tecnologia i entreteniment més important del país que s’ha celebrat els dies 26 i 27 de juliol al Centre de Congressos i a la plaça del Poble de la capital.

Un dels grans atractius que ha destacat Andorra Business d’aquesta edició ha estat la gran varietat de competicions de caràcter internacional que s’han pogut presenciar durant l'esdeveniment. Els vuit millors equips de EMEA de Brawl Stars han disputat el ECF Andorra Invitational, on hi havia jugadors de presència internacional i equips de nivell mundial. Geoguessr també han tingut la seva quota de rellevància amb el torneig classificatori internacional per una plaça per al mode de Wild Card, en la Copa del Món de 2024 d'Estocolm.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo ha destacat que “la cita buscava connectar el públic amb un gran nombre d'activitats que anaven des del sector dels videojocs, la música, els esports, la màgia i l’entreteniment. Una vegada més, estem molt satisfets per l’acollida de públic que hem tingut”.

Per la seva banda, el CEO d’Encom, Arturo Castelló, ha assenyalat que “gràcies a la col·laboració amb Andorra Business, hem aconseguit superar totes les expectatives, reunint una comunitat entusiasta de jugadors, fans i empreses en un esdeveniment inoblidable. A través de les competicions internacionals d’eSports i la transmissió per streaming, desenes de milers d'espectadors de més de 15 països han pogut descobrir Andorra des de les seves cases”.

Els creadors de contingut també han tingut un lloc preferent dins del festival amb la presència de Suja, RevolAimar o Polispol. I el divendres l’streamer RickyEdit, de la mà de fivemediaclan va fer un espectacular show de màgia i també va tenir lloc un concert a càrrec de la influencer Elesky, qui va interpretar les bandes sonores més conegudes del món dels videojocs. Espais per a empreses de videojocs i demostracions, sortejos, concursos de ball o realitat virtual han estat algunes de les activitats que han completat els dos dies de l’esdeveniment.