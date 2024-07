El guanyador de la loteria Primitiva va morir 3 mesos després

detail.info.publicated Ignasi de Planell Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La butlleta de categoria especial de la loteria Primitiva que va comprar un resident i va resultada premiada l’onze d’abril passat amb més de 32 milions d’euros es va vendre en una adminsitració de Tarragona. No va ser una casualitat que el guanyador la segellés a la ciutat catalana, ni tampoc que l’establiment fos la llibreria Sant Salvador del barri del mateix nom. El titular de la butlleta alternava la residència en aquesta zona popular de l’extraradi de la capital catalana des que es jubilar de la feina que va desenvolupar al Principat. Malauradament, encara no tres mesos després d’obtenir un dels premis més importants que s’han donat mai en aquesta popular modalitat de joc d’atzar, el protagonista d’una història excepcional va morir a causa de la malatia que patia. Era natural d’Andalusia i va venir al país feia molts anys acompanyat per germans i els seus fills per treballar a la construcció per col·locar pedres a les façanes. Era picapedrer al seu lloc d’origen i la seva feina era molt reconeguda entre el sector. Tenia tres fills que viuen al nostre país, l’edat dels quals es mou al voltant però per sota de la seixantena d’anys. Només un d’ells ha seguit els passos del pare a nivell professional, mentre que els altres dos són funcionaris. La família està molt arrelada a Andorra.