Cooperand atendrà 1.600 infants en una missió a Bolívia

Cooperand ha informat que entre el juny i el novembre d’enguany, 19 voluntaris entre andorrans i gaditans, de la Universitat de Cadis, atendran més de 1.600 infants entre llars d’acollida, escoles i barris de Bolívia on l’ONG té presència i opera.

També a Bolívia, entre el 16 de juny i 13 de juliol, Cooperand, de la mà de Carla Riestra i el seu equip multidisciplinar, s’hn impartit cicles de xerrades formatives i tallers educatius a més de 1.200 famílies, 800 alumnes de primària, secundària i batxillerat i a més de 130 docents i personal educatiu d’un total de 6 Unitats Educatives de la zona més vulnerable de la ciutat de Santa Cruz de la Sierra, a més de llars d’acollida d’infants i joves en situació d’abandonament. Els tallers i xerrades han estat elaborats a demanda de cada llar, centre educatiu, directiva i pares, i han girat entorn els drets humans. L’acolliment i respostes han estat “molt gratificants”, segons apunta Cooperand, i les directives i associacions de pares involucrats sol·liciten més temàtiques i més presència en els seus centres educatius, més tallers per als seus fills sobre prevenció donades les altíssimes taxes de violència entre colles, abusos, maltractament infantil, embarassos en nenes i menors, conductes delictives, deserció escolar. Totes aquestes activitats s’han dut a terme en entorns amb molta pobresa i de recursos molt limitats.

Cooperand ha facilitat a totes les famílies els seus serveis de teràpia psicològica, psicopedagogia i assessoria jurídica, per atendre tots aquells casos, la majoria molt greus, on l’atenció d’un especialista a la zona és inaccessible i inviable econòmicament per a totes aquestes persones que es troben en una situació d’alt risc d’exclusió social.

Segons l’ONG, alguns d’aquests centres educatius són “petits mòduls en construcció, als afores del barri, en zones semirurals, sense cap mena de seguretat, de difícil accés, escassa tecnologia, sense espais verds protegits, sense ambients delimitats, on s’amuntega una multitud que demana informació per a ells i els seus fills que ofereixi solucions a les seves vides precàries amb drets molt limitats i amb escasses opcions de progressar i molt poques oportunitats per als seus fills, tots ells, immersos en el cercle viciós de la pobresa”.