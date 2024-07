El comerç alimentari demana que es retiri l’IGI de l’oli d’oliva

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’últim exemple és la mesura que s’ha posat en marxa a Espanya per eliminar l’IVA de l’oli d’oliva. Des d’aquest juliol i fins a final de setembre els supermercats espanyols apliquen un IVA del 0% en aquest producte. El darrer trimestre de l’any hi aplicaran un 2%, i un 4% a partir de 2025. En altres països del nostre entorn també han pres mesures similars. A Portugal, per exemple, el tipus ha baixat del 6% al 0%. A Andorra, en canvi, l’IGI que grava l’oli d’oliva es manté en l’1%.