Aliança Catalana denuncia els controls de trànsit a andorrans

El partit ultra Aliança Catalana ha publicat un twit contestant a un usuari que denunciava que en un control policial a la sortida de Tàrrega només aturaven vehicles amb matrícula andorrana. A la piulada, la formació liderada per l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, acusa el conseller d’interior del Govern català, Joan Ignasi Elena, de ser el responsable d’orquestrar els controls específics per aturar vehicles del Principat.

Aliança Catalana titlla els partits del conseller d’interior, Joan Ignasi Elena García –segons la piulada PSOE i ERC–, de ser “antiandorrans i globalistes pro-UE” i que fa temps que “volen sembrar la discòrdia entre catalans i andorrans, és a dir, entre germans de llengua, cultura i tradicions”.

Els controls dels Mossos d’Esquadra són habituals, encara que darrerament és cert que s’han intensificat i que aturen bàsicament els vehicles amb matrícula andorrana per verificar si el conductor té alguna multa pendent. Aquesta, de moment, és l’única manera d’aconseguir que es faci efectiu l’import de la sanció, ja que el Govern català no té cap instrument per identificar els conductors i notificar-li la sanció. I en el supòsit que aquesta notificació arribés, el pagament de la multa dependria exclusivament de la voluntat de la persona. El Servei Català de Trànsit hauria deixat d’ingressar quatre milions d’euros l’any passat de conductors andorrans corresponents a multes d’excés de velocitat.