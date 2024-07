Un resident guanya 32 milions a la Primitiva

detail.info.publicated Ignasi de Planell Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La llibreria Sant Salvador, que alhora és una administració de loteria en un barri de l’extraradi de Tarragona, va dispensar un bitllet de categoria especial de la Primitiva corresponent al sorteig de l’11 d’abril passat. La butlleta va ser premiada amb 32.157.031,40 euros (30,8 corresponents al premi especial i la resta als premis menors associats). Un xifra que se situa en onzena posició pel que fa al volum de guanys en euros que ha repartit aquesta modalitat de joc d’atzar. Una situació excepcional, ara bé, les excepcionalitats no van acabar aquí i és que l’únic afortunat és un resident a Andorra. “Hem quedat gratament sorpresos de donar aquest premi tan gran, aquí al barri tenim molta gent humil, i el més probable és que sigui algun veí, que són els nostres clients més freqüents”, va explicar Carme Artells, propietària de la llibreria en declaracions al diarimés de Tarragona. Doncs no, no es tractava de cap veí del barri sinó un dels 86.096 veïns que té el nostre país i que per fortuna va aconseguir la butlleta de la combinació guanyadora (4-18-38-9-47-41, complementari, el 21, i reintegrament, el 3) a més de 200 quilòmetres de casa seva. Aquesta circumstància no l’eximeix, però, de complir amb les obligacions que marca la hisenda espanyola a l’hora de taxar els premis de les loteries.