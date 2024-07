Preocupació de restaurants i petits comerços del Pas per la caiguda de clients

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El petit comerç del Pas de la Casa alerta que les vendes han caigut i que els costa fer sortir els números. Després d’un hivern que qualifiquen més fluix del previst, l’estiu tampoc no apunta a signes de millora. Els darrers caps de setmana, inclòs el pont del 14 de juliol, els carrers del Pas s’han vist més buits de l’habitual. Als comerços i restaurants s’hi ha vist moviment, però no tant com altres estius. Antonieta Vila, de l’Associació de Veïns del Pas de la Casa, va explicar que “la temporada ja va començar poc forta. Aquesta és la impressió que vaig tenir abans de començar les vacances. Sé que abans del pont del 14 de juliol de França es va treballar puntualment i bé, però només pocs dies”. Òscar Ramon, president de la mateixa associació, va afegir que “parlant amb altra gent he notat que hi ha hagut una davallada de vendes. Sobretot aquest mes de juliol. A la farmàcia també ha passat. No sabem què passarà al futur, però, per ara, tot és més car i, és clar, el benefici per a nosaltres és més petit. La gent de França ha comprat poc. No sabem si és per les olimpíades o per quin motiu està passant. Jo he estat parlant amb amics i veïns que tenen restaurants i botigues i és cert que estan treballant bastant menys aquest mes”.