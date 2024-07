Laia Perearnau presenta la novel·la ‘La passadora’ a la Farga Rossell

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’escriptora, periodista i historiadora Laia Perearnau arriba avui a la Farga Rossell per presentar la seva darrera novel·la, La passadora, un treball que narra la història d’una dona que arriscava la vida per ajudar altres persones a travessar la frontera pels Pirineus en una Europa ocupada pels nazis.

En una història plena d’acció i basada en fets reals on el Principat i la vall d’Incles tenen una especial importància, l’autora reivindica el paper menystingut i oblidat que van tenir les dones en les xarxes de resistència durant la Segona Guerra Mundial, alhora que s’endinsa en la figura poc coneguda dels passadors, que van ajudar a evadir pilots, soldats, jueus i resistents al règim de Hitler. Perearnau assegura que els passadors són una figura per la qual sempre ha sentit atracció tenint en compte la tasca que desenvolupaven, així com el paper invisible que hi tenien les dones, encara no prou reconegudes.