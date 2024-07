Els grups parlamentaris demanen per la superfície autoritzada per construir

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El creixement urbanístic dels últims temps està provocant conseqüències irreversibles sobre el paisatge i els recursos naturals, mantenint així una pressió constant sobre el territori. Aquests fets han portat els membres de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient a presentar una demanda d’informació dirigida als set comuns, en relació amb la superfície total autoritzada per construir a Andorra. En concret, els consellers generals volen conèixer el nombre de metres quadrats autoritzats per obres de nova planta des de l’any 2019. En relació amb els metres quadrats d’obres de nova planta autoritzats, volen saber aquells sobre els quals encara no s’ha notificat al comú l’inici dels treballs i aquells sobre els quals el comú encara no ha emès el certificat final d’obra. Amb aquestes dades, es pretén obtenir una visió panoràmica i objectiva sobre l’estat d’Urbanisme a Andorra. Es podrà conèixer quin és el percentatge del territori del país que està lliure de sol·licituds de construcció en l’actualitat. Unes dades que seran molt importants en el marc dels treballs de modificació de la LGOTU i que, amb els resultats dels estudis de capacitat de càrrega màxima de les parròquies, haurien de permetre analitzar, reflexionar i planificar el model de creixement futur del país.