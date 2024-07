L’exdirectiu d’Orfund Manuel Terrén queda en llibertat

El jutjat d’instrucció de Madrid va ordenar ahir “la immediata llibertat” de Manuel Terrén, amb l’única condició que haurà de designar un domicili a Espanya on rebre notificacions i oferir un número de telèfon on estar localitzat.

Terrén va ser detingut a l’aeroport de Màlaga el 2 de juliol i va passar a disposició judicial el 5 de juliol, quan l’Audiència Nacional va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança. L’exdirectiu d’Orfund a Andorra tenia una ordre d’arrest per suposadament pertànyer a una trama de tràfic de diamants de sang, que són els obtinguts mitjançant la feina d’esclaus a mines de Sierra Leona.

El jutge Santiago Pedraz ha revocat l’aute de detenció i estima els recursos d’apel·lació interposats pel Ministeri Fiscal i per la representació processal de l’investigat. L’ordre suposa l’alliberament sense cap mesura cautelar i Terrén està en disposició de tornar a Brasil, on va fixar la seva residència i gestiona un complex hoteler.

L’aute de presó provisional va ser recorregut pel ministeri fiscal mitjançant dictamen de data 10 de juliol i per la defensa mitjançant un escrit de data 9 de juliol. En el recurs del fiscal Pedro Martínez es descarta la implicació de Terrén en delictes de guerra o de lesa humanitat perquè no estava vigent en el moment de passar els fets, entre el 1997 i el 2002. Segons el seu criteri, l’adquisició de diamants de sang, si es prova, no pot integrar els delictes de crims de guerra, sinó només una conducta de finançament que no es recull a la legislació vigent per a aquest tipus penal. En el recurs s’assenyala que el pagament de les pedres precioses “no aporta cap element necessari per a la detenció o el segrest de les víctimes ni el sotmetiment a condicions d’esclavitud”.