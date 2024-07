L'eSports City Fest reunirà a més de mil persones

La segona edició de l’eSports City Fest Andorra se celebra els dies 26 i 27 de juliol i s’espera una gran afluència de visitants al Centre de Congressos desprès que ja s’hagin retirat més d’un miler d’entrades, segons ha informat Andorra Business en un comunicat. L’esdeveniment reunirà competicions internacionals i creadors de contingut, i paral·lelament comptarà amb un gran nombre d'activitats, que comencen aquest divendres, que van des del gaming, passant per la música i acabant per un show de màgia, entre altres.

Un dels grans atractius serà la gran varietat de competicions de caràcter internacional que es donaran cita a l'esdeveniment. Els vuit millors equips de EMEA de Brawl Stars disputaran el ECF Andorra Invitational, on hi haurà jugadors de presència internacional i equips de nivell mundial. Geoguessr també tindrà la seva quota de rellevància amb el torneig classificatori internacional per una plaça per al mode de Wild Card, en la Copa del Món de 2024 d'Estocolm.

Espais per a videojocs, sortejos, concursos de ball o realitat virtual seran algunes de les activitats que complementaran un cap de setmana ple de sorpreses. Tot això sense oblidar l'innovador neurotag, un joc de competició únic en tot Europa on es competeix a través d'interfícies neuronals per a connectar als jugadors i permetre'ls controlar el joc amb la seva ment. A més, l'esdeveniment comptarà amb un concert musical a càrrec de la influencer Elesky, qui interpretarà les bandes sonores més conegudes del món dels videojocs a piano i veu.