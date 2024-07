Govern recuperarà la inversió i els terrenys del laboratori de Grifols

El Govern recuperarà la inversió feta per l'arribada de Grifols i els terrenys retornaran a l'executiu. Ho ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una roda de premsa on ha oficialitzat la separació entre la farmacèutica i el govern andorrà. L'acord entre Govern i Grifols ha permès que Andorra recuperi els 200.000 euros que va aportar, ja que Andorra Business ha venut la seva participació a la societat que tenien amb la farmacèutica i, a més, l'executiu recuperarà el terreny que havia disposat pel laboratori.

Marsol ha apuntat que el mes de juliol del 2023 van tenir un primer contacte amb Grifols on ja els van indicar que amb el laboratori P3 previst a Barcelona seria molt difícil que el projecte a Andorra continués tal com estava previst. Marsol ha afegit que des de la companyia van assegurar que trobarien solucions per la continuïtat de la farmacèutica al país. Tanmateix, les solucions no van arribar i va ser l'executiu, amb Marsol al capdavant, que van demanar una reunió amb la directiva de Grifols per conèixer la situació. En aquesta reunió, la multinacional va tornar a insistir en la dificultat de tirar endavant el projecte que, finalment, i tal com va avançar el Diari, s'ha acabat cancel·lant amb un acord entre les dues parts.

Grifols i el Govern no tanquen la porta a futures col·laboracions en l'àmbit sanitari. Ho han anunciat tots dos a través d'un comunicat on també han confirmat l'aturada de la construcció del laboratori P3. La multinacional ha agraït en el seu comunicat "al Govern d’Andorra i a totes les persones que han donat suport a aquest projecte pel seu ferm compromís amb la innovació i la ciència" i han recordat que la col·laboració entre l'executiu i la multinacional va començar per facilitar proves per detectar el virus de la Covid.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha expressat en el comunicat de Govern que “si bé el Govern lamenta haver perdut aquesta oportunitat i no poder avançar amb el centre de recerca en immunologia -i agraïm a Grifols la seva col·laboració durant aquest temps-, Andorra continua compromesa a diversificar encara més la nostra economia amb sectors prioritaris vinculats amb la innovació i la biotecnologia".