Carine Montaner absolta

Carine Montaner ha quedat finalment absolta aquest dijous pel Tribunal Superior arran del 'Cas Costa'. "Ha estat una gran notícia per a mi i pel meu grup parlamentàri" ha esmentat Montaner, que ha afegit que els magistrats han fet la seva feina i que no reclamarà cap "reemborsament" pels prejudicis patits.

Durant el judici celebrat el mes de juny el fiscal general va demanar dos anys de presó condicional i dos d'inhabilitació per a la consellera general per revelació de secrets. D'aquesta manera, Xavier Sopena, va argumentar que malgrat "estar absolutament d'acord" amb la finalitat que perseguia Montaner de transparència dels sous públics, hauria pogut fer servir "altres mecanismes" per aconseguir el seu propòsit. En aquest sentit, va incidir en el fet que va revelar una informació que havia obtingut de "manera il·lícita" i a més es tractava d'informació "reservada".

Al seu torn, la defensa de la consellera general, Alfons Clavera, va demanar la lliure absolució, ja que al·legava que les dades no les va obtenir il·lícitament i a més es tractava d'una informació que havia de ser pública. Clavera ha informat que la fiscalia disposa ara de 15 dies hàbils per recórrer la sentència. La defensa ha remarcat que el tribunal considera que hi ha una absència d'element constitutiu del delicte de revelació de secrets.

Per a la defensa, el fet que precisament el reglament del Consell General contempli un article, vigent a més en el moment dels fets, sobre la publicitat dels sous, justifica que no era una dada secreta ni privada i, per aquest motiu, "no era una informació protegida pel dret a la intimitat". Clavera va incidir en l'"ús estrictament polític amb la finalitat de corregir la disfunció del sistema i racionalitzar les finances públiques" que en va fer Montaner i també que no estava provat que ho filtrés als mitjans de comunicació. "Volia evitar que es fes trampes", va reivindicar.

Valoracions

El partit socialdemòcrata, en un comunicat a les seves xarxes socials, ha mostrat la seva satisfacció per l'absolució de la consellera general, i ha volgut remarcar que el partit aposta per la transparència.