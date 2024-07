Tancat l’operatiu de recerca del banyista desaparegut

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van tancar ahir dimarts el dispositiu de recerca a la presa de Talarn sense novetats del banyista desaparegut. En la recerca van participar tres bombers del grup d’Immersió d’Andorra que es van desplaçar dilluns a primera hora del matí per buscar el menor en el marc del conveni de col·laboració que existeix amb els bombers catalans. El pantà presenta una orografia particular, amb grans plataformes de poca profunditat que de forma imprevista es desplomen fins a una fondària de 60 metres. L’avís del servei va entrar al telèfon 112 el 20 de juliol a les 12.33 hores. Uns banyistes presents a la zona van advertir que un noi havia entrat a l’aigua i no n’havia sortit.