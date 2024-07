Òscar Ribas rep la creu de set braços a títol pòstum

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Govern ha reconegut aquesta tarda la figura del cap de Govern, Òscar Ribas, amb la creu dels set braços a títol pòstum. Ribas va ser el primer cap de Govern del país (1982-1984) i ha sigut, també, el primer en rebre aquesta distinció.

L'acte s'ha celebrat en un lloc ple de simbolisme històric per a la família, a l'antiga fàbrica de Tabacs Reig, amb gran part de la plana major de la política nacional i comunal. "Ribas va ser un referent amb una gran capacitat d'anticipació que va marcar el camí i el projecte d'Andorra com a país", ha comentat el cap de Govern, Xavier Espot, en un discurs dirigit a exalçar la seva figura com a visionari i amb unes idees aleshores que avui dia són totalment contemporànies.

Homenatge a Òscar Ribas

Per part de la família, el seu fill Òscar Ribas ha agraït les paraules d'Espot i el reconeixement institucional rebut en l'acte d'aquesta tarda. "Aquesta mena de reconeixements als pares de la pàtria són molt importants perquè queden a la memòria i ens permeten conèixer la història del país", ha dit Ribas. Espot i la ministra d'afers exteriors, Imma Tor, han entregat la placa commemorativa i un ram de flors a la seva vídua, Roser Duró.