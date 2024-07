Més de 70.000 euros per al muntatge i retransmissió de l'Andorra Taste

L'Andorra Taste arriba aquest any a la tercera edició i des d'Andorra Turisme ja s'estan duent a terme tots els passos previs necessaris per a la celebració de l'esdeveniment. La cita tindrà lloc del 18 al 22 de setembre amb els països nòrdics com a convidats. El BOPA publica aquest dimecres l'adjudicació dels concursos relatius al muntatge de l'escenari i al servei de retransmissió de l'esdeveniment per un import total de 73.923,3 euros.

Entrant al detall, des d'Andorra Turisme s'ha adjudicat a l'empresa Xadaco SLU els serveis de lloguer, muntatge i desmuntatge d'infraestructures d'escenari i equipaments d'il·luminació i sonorització per 51.743,18 euros. El contracte, que entra en vigor des de la data de la seva formalització i que s'exhaurirà a la data prevista de la finalització de l'esdeveniment, es podrà prorrogar per cadascuna de les properes edicions de l'Andorra Taste fins al 2029.

Paral·lelament, també s'ha adjudicat a l'empresa Quatresisvuit el servei de retransmissió en streaming de les jornades professionals, les quals es desenvoluparan entre el 18 i el 19 de setembre. En aquest sentit, l'import de l'adjudicació s'eleva fins als 22.180,12 euros i, com en el cas anterior, el contracte també es podrà prorrogar per cadascuna de les properes edicions fins al 2029.