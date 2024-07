L'executiu valora positivament l'informe de Drets Humans realitzat pels Estats Units

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, ha avaluat positivament l'últim informe sobre les pràctiques de drets humans a Andorra, publicat pel Departament d'Estat dels Estats Units. L'informe assenyala que no hi ha hagut canvis significatius en la situació dels drets humans al país durant el 2023, i subratlla que no es van registrar abusos significatius i que el Govern va continuar prenent mesures efectives per identificar i sancionar qualsevol funcionari involucrat en abusos.

El document, conegut com el "2023 Country Reports on Human Rights Practices", certifica que Andorra ha mantingut un respecte ferm per la integritat de la persona i per les llibertats civils.

L'informe detalla que no es van registrar morts il·legals ni desaparicions per part de les autoritats, les condicions a les presons i centres de detenció van ser adequades, es va garantir la llibertat de moviment i d'expressió i es va col·laborar amb organitzacions humanitàries per a la protecció dels refugiats. L'informe també destaca la llibertat en les eleccions nacionals, la protecció dels grups de drets humans, i el compliment dels drets laborals.

Tot i que la Constitució i la llei proporcionen els drets d'associació i negociació col·lectiva, l'informe recull algunes apreciacions de la Unió Sindical d’Andorra sobre la seva protecció efectiva.

El Govern aporta 30.000 euros a projectes de la UNESCO

El Govern ha donat llum verda aquest dimecres a la contribució econòmica a projectes internacionals liderats per la UNESCO. La contribució d’enguany se centra en aquells projectes als quals ja s’havia

donat suport, per donar-ne continuïtat. En total, es destinen 30.000 euros que es distribueixen en sis programes: La Ruta de la Pau, diàleg i acció per a la tolerància i la comprensió intercultural; Fons Patrimoni Mundial; Programa Internacional per al Desenvolupament de la Comunicació; Fons Internacional per a la Diversitat Cultural; Fons LiBeirut i Fons per Educació situacions d’emergència.