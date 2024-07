Govern es posa a disposició dels comuns que vulguin regular les activitats de risc

El ministre portaveu Guillem Casal ha explicat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern es pot posar a disposició dels comuns que vulguin regular quines pràctiques es poden fer a cada territori. Casal ha recordat que actualment no hi ha una normativa internacional que reguli les pràctiques esportives com el parapent i que acostuma a ser cada territori (ajuntaments o, en el cas d'Andorra, parròquies) el que decideix on es pot practicar.

El debat sorgeix de l'accident que va posar fi a la vida d'un turista de 34 anys que estava practicant l'esport a Canillo.

Casal ha apuntat que caldrà fer una reflexió sobre aquestes activitats i ha traslladat el condol a la família i els amics del difunt.