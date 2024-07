Family Cash obrirà portes a l’Epizen el proper 1 d’agost

Family Cash, el nou supermercat del centre comercial Epizen, obrirà portes l’1 d’agost. L’establiment ocuparà 6.145 metres quadrats distribuïts en dues plantes i comptarà amb un centenar de treballadors, segons va informar ahir el grup Pyrénées. Es tracta del primer punt de venda de la cadena espanyola fundada per la família Canet Ferrero fora del territori veí del sud i és un dels espais més grans dels 42 que té el negoci a tota la península.

El president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, va destacar que “l’obertura de Family Cash és un nou actiu per a l’economia del país” i que “amb aquest nou hipermercat arriba a Andorra un gran espai comercial amb una oferta molt competitiva adreçada tant als clients residents com als turistes i visitants en general”. Al seu torn, José Canet, director general de la firma espanyola, va manifestar que “aquest nou hipermercat suposa per a la nostra empresa un dels reptes més importants per al 2024, any en què també tenim previst obrir nous establiments a les províncies espanyoles d’Alacant i Toledo”.

El comunicat difós ahir va destacar que s’oferiran més de 30.000 referències en articles d’alimentació, begudes, higiene personal, neteja, parament de la llar, ferreteria, jardineria, tèxtil, mascotes, joguines, papereria, accessoris d’automòbil, electrònica i electrodomèstics. La competitivitat dels preus és un dels valors associats a la cadena, que va ser considerada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) d’Espanya com la més barata del país veí el 2023. En el comunicat es recalca que l’oferta “és tan competitiva que fa possible omplir la cistella de la compra sense necessitat de descomptar-hi el tax free”.