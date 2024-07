Exposició sobre la llegenda de Meritxell i el seu incendi

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El santuari de Meritxell acull l’exposició Flames: transformació i regeneració a Meritxell de l’autora Conxita Boncompte, coneguda artísticament com a Ció Boncompte. La mostra, que es va inaugurar ahir al vespre i que es podrà visitar fins al 31 de desembre, consta d’una sèrie de 15 quadres d’escenes sobre l’incendi del santuari vell, on s’il·lustren diferents personatges de l’imaginari col·lectiu andorrà i de la història de l’art, i un darrer quadre que representa la síntesi de tota la mostra. Acompanyant els quadres, l’artista també exposa 18 peces escultòriques de petit format en ceràmica, que representen bustos de divinitats antigues i actuals, així com documentació relacionada amb els exvots, el seu ús i la seva història. Boncompte és una historiadora de l’art i artista catalana. El seu vincle amb Andorra sorgeix de les diferents visites que va fer durant la infantesa i joventut.