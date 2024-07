Dimissió polèmica del suposat ‘educador social’ de la presó

Carles Perea deixarà de treballar a la presó de la Comella divendres que ve. Es tracta d’una marxa que aporta més convulsió a un centre penitenciari sumit en problemes constants i queixes dels funcionaris per diversos morius: falta d’efectius, abús de les hores extres i incompliment del conveni amb el SAAS pel que fa a salut mental.

Precisament, Perea s’havia fet seva una porció d’aquest àmbit com a educador social, encara que aquesta plaça no existeix perquè no s’ha publicat cap edicte per crear-la. Perea, en declaracions al Diari, va negar que deixi el seu lloc de treball, però fonts oficials del Govern van confirmar que es desvincula de la presó. De fet va ser ell mateix qui va presentar una carta de dimissió que el director de la presó, Miquel Àngel Garcia, no va dubtar a acceptar. La relació entre ambdós s’havia deterioriat en els darrers temps, tot i que la relació laboral de Perera es va iniciar amb l’aval del director. Segons fonts properes a la presó, aquesta setmana una delegació sindical del centre penitenciari es va reunir amb el ministeri d’Interior per abordar els afers que més preocupen i es va parlar de la situació d’aquest educador social.

Provinent del món educatiu, es va comprometre a tenir un contacte amb els interns en l’àmbit de la salut mental i va tenir l’aval del director. La carta de dimissió és interpretada per una part del personal de la presó com un pols per mostrar el seu descontentament, encara que confiava que no seria acceptada. En principi es va interessar per la psiquiatria i se’l va reconèixer com a educador social i psicopedagog sociolaboral al departament d’Institucions Penitenciàries. D’educador social gens, ja que no ha superat cap edicte perquè senzillament no s’ha convocat.

Perea és conegut en el món associatiu i també ha filtrejat amb la política. Investigador i doctorand en les disciplines de Psicologia Educativa, Pedagogia Social i Formació Dual, es defineix com a docent i com a trajectòria explica que ha participat en molts congressos, destacant la ponència sobre la necessitat de la intervenció socioeducativa en competències socioemocionals i la relació amb el procés de reinserció en població reclusa. Destaca també la seva tasca investigadora amb llibres sobre la relació del treball de les competències socioemocionals amb la reinserció sociolaboral. També ha estat membre de l’Agència de Qualitat d’Andorra (AQUA), encara que les fonts destaquen que la seva faceta en el món de l’educació no ha estat brillant.