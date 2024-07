Un ciutadà italià detingut denuncia que no va tenir intèrpret

Un ciutadà italià detingut per possessió d’estupefaents durant el festival de l’SnowRow del passat abril va denunciar que se li havien vulnerat els drets fonamentals durant la detenció perquè en tot el procés policial i judicial no se li va proporcionar un intèrpret adequat ni se’l va informar dels seus drets en italià, l’única llengua que l’arrestat entén plenament. En vista d’aquesta situació, que va ser percebuda com d’indefensió pel detingut, el seu advocat va presentar un recurs d’empara el dia 12 de juliol del 2024 al Tribunal Constitucional, tres mesos després de la detenció del ciutadà comunitari, essent la seva demanda resposta amb l’admissió a tràmit en segona instància –cal recordar que les resolucions judicials d’aquesta institució es dicten com a conseqüència d’una apel·lació o consulta respecte al recurs interposat en contra dels autes de primera instància de la Batllia de guàrdia i del tribunal de corts–. L’home va ser detingut amb una gran partida de droga que incloïa 30 grams de cocaïna, 32 pastilles d’èxtasi 50 grams d’haixix i 57 grams de ketamina. Va defensar que no era per traficar-hi, sinó per compartir amb uns amics que també anaven al festival de música electrònica i tecno celebrat al pàrquing de Grau Roig.

Segons les fonts de dret penal consultades pel Diari, aquest cas ha generat gran interès i expectació entre la comunitat jurídica i part de la societat andorrana. Els diferents lletrats han trobat en el cas un afer de summa importància envers la garantia dels drets fonamentals dels ciutadans, especialment en contextos de detenció i processament judicial, sobretot pel precedent de gran envergadura que es podria crear. Si s’atén als detalls del recurs d’empara, el lletrat de l’arrestat detalla diverses vulneracions dels drets del seu representat que pivoten en una cadena de motius que se succeeixen un rere altre. En l’escrit, l’advocat remarca que la no disponibilitat d’un intèrpret competent durant la detenció i els procediments posteriors suposa una situació clara d’indefensió del detingut. Una situació que desenvolupa una vulneració en la informació dels drets processals per haver procedit de forma oficial en dues llengües, el català i el castellà, que no comprèn plenament i, per tant, es va traduir en una signatura de documents, com és el cas de la renúncia als seus drets, que va provocar que el ciutadà comunitari no comprengués el seu contingut.

En aquest sentit, i continuant amb el procés de presumptes vulneracions, l’ús del català i el castellà en tot el procés també es va formalitzar en l’aute de processament i altres documents legals rellevants, sense procedir a oferir cap mena de traducció. A més, la demanda subratlla que la notificació dels drets i la traducció de documents no van complir amb les exigències de l’article 24 del codi de procediment penal (CPP) i l’article 99 del mateix codi, així com amb els drets fonamentals recollits a l’article 10 de la Constitució andorrana –concretament a l’apartat de “la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat” i a “ésser informat de l’acusació, a no confessar-se culpable i a no declarar en contra d’ell mateix”–.

El Tribunal Constitucional va considerar que les al·legacions presentades per la defensa del detingut són suficients per admetre a tràmit el recurs d’empara. Això implica que es revisarà si s’han vulnerat els drets fonamentals esmentats i es prendran les mesures necessàries segons el resultat de la revisió. Les fonts consultades asseguren que aquesta revisió destaca la importància de garantir els drets processals de tots els individus, independentment de la seva nacionalitat i coneixement de les llengües oficials del país i podria tenir repercussions importants en la manera com es gestionen les detencions i els procediments judicials a Andorra, especialment pel que fa a la disponibilitat d’intèrprets i la informació dels drets processals en llengües que els detinguts comprenguin plenament.

Per tot això, el recurs d’empara al ciutadà italià marca un precedent important en la protecció dels drets fonamentals en el sistema judicial andorrà. A mesura que es desenvolupi aquest cas, serà crucial observar com es garanteixen aquests drets en futurs procediments judicials.