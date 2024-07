Andbank manté el ràting BBB i Creand i MoraBanc repeteixen el BBB

L’agència d’avaluació Fitch Ratings va fer públics ahir els resultats de les avaluacions a les entitats bancàries andorranes, que mantenen la nota. Andbank el BBB i Creand Crèdit Andorrà i MoraBanc el BBB-. En tots els casos l’examen de Fitch afegeix la “perspectiva estable”.

Andbank va destacar en un comunicat que l’avaluació el converteix de nou com el banc amb millor ràting d’Andorra. El que l’agència de qualificació té en compte, va destacar el banc, és un perfil de risc moderat, la gestió conservadora de la liquiditat, la qualitat dels actius, l’escala internacional de l’entitat, l’especialització en banca privada i una capitalització i rendibilitat adequades. L’agència subratlla que la ràtio de mora del banc és baixa i va destacar una menor exposició al sector immobiliari que els homòlegs domèstics. Fitch posa en relleu la dimensió internacional d’Andbank i la presència significativa a Espanya, esdevenint “el major banc per actius gestionats del Principat”.

Creand Crèdit Andorrà, al seu torn, referma el ràting a llarg termini BBB-. L’informe de l’agència de qualificació, va destacar l’entitat, posa èmfasi en “la millora de la rendibilitat afavorida per la recuperació dels tipus d’interès, les sinergies de costos per la integració de Vall Banc i la recuperació de provisions creditícies”. Així mateix, Fitch preveu que l’entitat mantindrà el creixement de negoci compensant la possible baixada de tipus en el futur. Fitch també destaca l’adequada capitalització del banc “amb ràtios satisfactòries i per sobre de les requerides legalment”, la seva sòlida posició de liquiditat, i les majors ràtios d’inversió creditícia a la plaça. L’avaluació també valora positivament l’evolució del negoci internacional.

Finalment, MoraBanc repeteix la qualificació BBB-. L’avaluació reflecteix la consolidació de l’entitat al país, que es va reforçar amb l’adquisició del BancSabadell d’Andorra. A més, també destaca la projecció internacional de l’entitat, que ha augmentat la seva activitat a Miami, Suïssa i Espanya, on el banc ha anunciat recentment un acord per adquirir una participació majoritària a l’entitat de banca privada Tressis. L’informe remarca, d’altra banda, que la generació de guanys i eficiència de costos de MoraBanc és “millor que les dels companys nacionals, ja que es beneficia de marges més amplis a causa d’una major exposició a l’economia nacional”.