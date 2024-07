Nova convocatòria de subvencions per a la protecció d’animals domèstics

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha obert una nova convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a projectes relacionats amb la tinença i la protecció d’animals de companyia. Els projectes que optin als ajuts han de tenir com a objectiu el desenvolupament d’accions per, d’una banda, fomentar la tinença responsable d’animals domèstics per mitjà d’iniciatives o activitats orientades a conscienciar i sensibilitzar la societat en general entorn de tot el que comporta la tinença d’un o més animals de companyia (drets i deures dels propietaris). De l’altra, poden optar a les subvencions activitats pedagògiques orientades a la població infantil i juvenil en edat escolar per sensibilitzar sobre la tinença i protecció dels animals domèstics. La convocatòria dels ajuts preveu un màxim de 15.000 euros per als diferents projectes. S’hi poden acollir les entitats públiques o privades d’Andorra sense ànim de lucre legalment constituïdes i siguin entitats col·laboradores.