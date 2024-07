El miracle caní

detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Lua és una gossa de raça eurasier que es va perdre el 5 d’agost del 2020 mentre circulava amb els seus amos per una zona boscosa al Siscaró. L’animal, en creuar-se amb una persona que corria per la muntanya, va fugir espantada vall amunt. La Núria i la seva parella, madrilenys, malgrat les recerques incansables, no van aconseguir localitzar-la. Van allargar en va els seus dies de vacances per quedar-se al país i seguir provant de trobar la gossa. Fins i tot van arribar a oferir més de 1.000 euros de recompensa per l’animal, però res no va donar resultat. Van decidir tornar a Madrid esgotats i amb el convenciment que mai no tornarien a veure la Lua.